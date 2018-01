Erkenbrechtsweiler Gleitschirmflieger stürzt ab

Weit ist er nicht gekommen. Ein Gleitschirmflieger landet am Montag beim Starten am Hohenneuffen in den Baumkronen. Die Bergwacht rettet den Schwerverletzten.





Erkenbrechtsweiler - Bei einem Startversuch am Startplatz „West“ im Fluggebiet am Hohenneuffen ist am Neujahrstag gegen 15.30 Uhr ein Gleitschirmflieger aus unbekannter Ursache abgestürzt. Wie die Helfer feststellten, hatte sich der Gleitschirm in Baumkronen verfangen. Der Pilot war zu Boden gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Bergwacht Lenninger Tal, die mit elf Bergrettern rund drei Stunden lang im Einsatz war, rettete den Verletzten nach einer medizinischen Erstversorgung mit der Gebirgstrage. Dabei wurden die Helfer mit Seilen abgesichert. Mit dem Bergwacht-Allradfahrzeug wurde der Verletzte anschließend bis zum wartenden Rettungswagen gefahren. Die Bergung des Gleitschirmes aus den Baumkronen wäre wegen der einbrechenden Dunkelheit für die Bergwacht zu riskant gewesen. Sie soll bei Tageslicht fortgesetzt werden.

