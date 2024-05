1 Die Polizei nahm am Römerkastell mehr als 200 an den Ausschreitungen beteiligte Personen fest. Foto: Archiv/Schumacher StZN

Eritreer, die als regimetreu gelten, feiern den 33. Jahrestag der Unabhängigkeit. Die Polizei rechnet nicht mit großen Protesten gegen die Veranstaltung.











Unter dem Motto „33 Jahre Unabhängigkeit“ lädt eine Gruppe mit eritreischen Wurzeln am Samstag in die Halle bei der Österfeldschule in Stuttgart-Vaihingen ein. Es ist nicht die einzige Feier dieser Art. „In vielen Städten sind ähnliche Veranstaltungen angekündigt“, sagt der Polizeisprecher Jens Lauer. In Stuttgart ist man besonders wachsam. Denn im September war es bei einer Veranstaltung am Römerkastell zu schweren Ausschreitungen gekommen.