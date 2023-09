1 Latten und Stangen, die bei der Attacken im Römerkastell verwendet wurden. Foto: dpa/Andreas Rosar

Die gewaltsamen Attacken rund um Eritrea-Veranstaltung im Römerkastell berühren Fundamente unseres Zusammenlebens. Bestehendes Recht muss deshalb konsequent angewandt werden, kommentiert Redakteur Jan Sellner.











Die Ausschreitungen rund um eine Eritrea-Veranstaltung im Römerkastell haben Stuttgart bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Verständlicherweise. Denn was sich am Samstag über Stunden hinweg in der Landeshauptstadt abgespielt hat, ist zutiefst verstörend und schockierend.