Erinnerungen vor „Mamma Mia meets Udo Jürgens“: Wie Udo Jürgens im Stuttgarter Musical gefeiert wurde

1 Udo Jürgens stand am 18. November 2010 nach der Premiere seines Musicals „Ich war noch niemals in New York“ auf der Bühne des Apollo-Theaters in Stuttgart. Foto: dpa/Uwe Anspach

Zwei Jukebox-Shows stehen in den Top Ten der meistbesuchten Stuttgarter Musicals weit oben: „Mamma Mia“ und „Ich war noch niemals in New York“. Am 26. Februar werden die Hits daraus erneut im Apollo-Theater gespielt. Erinnerungen an Udo Jürgens in Stuttgart.











Als Udo Jürgens am 18. November 2010 nach der Premiere seines Musicals „Ich war noch niemals in New York“ auf der Bühne des Stuttgarter Apollo-Theaters stürmisch gefeiert wurde, war er 76 Jahre alt – also weit über der Schnapszahl 66, mit der das Leben anfängt, wie dies die Nation aus seinem Hit weiß, weil noch lange nicht Schluss ist, wenn man erst richtig in Schuss kommt. Damals freute er sich, dass sein Erfolg nicht nur anhalte, sondern mit einem eigenen Musical sogar noch anwachse.