Eine gute Nachricht für Wasserratten und Sonnenanbeter: Eines der beliebtesten Freibäder im Kreis Ludwigsburg öffnet nun doch. Wie in allen anderen Bädern auch, müssen sich Besucher auf Einschränkungen einstellen.

Asperg - In Asperg gibt es doch noch eine Badesaison, sie startet am Dienstag, 7. Juli. Dass das Freibad nun doch öffnet, hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen. „Wir machen es jetzt so wie nahezu alle Kommunen im Kreis Ludwigsburg und bieten den Bürgern etwas Spaß im Sommer“, sagt Christian Eiberger.

Der Bürgermeister war im April vorgeprescht und hatte als erster verkündetet, dass das Bad, in dem sich Menschen aus dem ganzen Kreis erholen und Sport treiben, in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleibt. Dieses Vorgehen hält Eiberger nach wie vor für richtig. Im April sei noch nicht abzusehen gewesen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickle, „und 1000 oder 2000 Leute ins Bad zu lassen, wäre undenkbar“. Nun dürfen erst einmal 500 Besucher in zwei Schichten kommen, der Eintritt kostet fünf Euro (ermäßigt drei Euro). Karten sind nur online erhältlich.

Das Minus wird wohl größer als in den vergangenen Jahren

„Wir haben seit Wochen keinen bestätigten Coronafall mehr in Asperg“, so Eiberger. Auch deshalb sei die Freibadöffnung vertretbar. Leicht gemacht hat sich der Gemeinderat die Entscheidung aber nicht, einige Räte äußerten Bedenken, ob man die Gefahr nicht unterschätze. Diskutiert wurde auch über die Verluste, die das Bad einfahren wird. „Im besten Fall bleiben sie auf dem Niveau der Vorjahre“, sagt Eiberger. Bei einer Auslastung des Bads von 50 Prozent geht die Stadt von einem Minus von rund 717 000 Euro aus.

Weitere Informationen und einen Link zum Ticketsystem gibt es auf der Seite der Stadt Asperg.

