1 Fast 160 Personen hat das Gesundheitsamt Stuttgart testen lassen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Ergebnisse der Testung an fünf Schulen, zwei Kitas und zwei Flüchtlingsunterkünften liegen vor. Neue Fälle gibt es in den Unterkünften, ansonsten waren alle Abstriche negativ.

Stuttgart - Die Stadt meldet ein beruhigendes Ergebnis der großen Testung bei insgesamt fast 160 Personen auf das Coronavirus. Es konnten keine Ausbrüche an den betroffenen fünf Schulen und zwei Kitas festgestellt werden. Dort seien alle Tests negativ gewesen, so der Pressesprecher der Stadt, Sven Matis. Anders sieht es mit den Tests in zwei Flüchtlingsunterkünften aus. Bei sechs Personen, darunter vier Bewohnern, sei das Coronavirus festgestellt worden. Auch ein Mitarbeiter und eine im Gebäude wohnhafte FSJ-Kraft sind positiv getestet worden. Letztere arbeite in einer Kita. „Die Kita hat entsprechend reagiert“, so Matis, dort folgten weitere Tests.

Enge Kontaktpersonen der Familie sind in Schutzunterkünften

Ausgangspunkt der Testung waren zwölf Infektionen bei Angehörigen einer Großfamilie, die in zwei Flüchtlingsunterkünften leben. Deren enge Kontaktpersonen wurden in Schutzunterkünften untergebracht. In den Schulklassen hat die Stadt nach eigenen Angaben vorsorglich getestet, weil einzelne Schüler in den Flüchtlingsunterkünften Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten. In den Kitas wurde getestet, weil bei zwei Kindern das Virus nachgewiesen worden war. Trotz der nun negativen Tests: die Schüler einer ersten Klasse aus der Marienschule im Süden müssen in Quarantäne bleiben, „weil sie einen engeren Kontakt mit dem Indexfall hatten“, so Matis.

