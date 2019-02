8 Die Daimler-Beschäftigten können sich über eine Extrazahlung von bis zu 4965 freuen. Foto: dpa

Daimler kürzt die Ergebnisbeteiligung seiner Mitarbeiter in Deutschland. Selbst Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht sprach von „schwierigen Zeiten“. Mit dem April-Gehalt bekommen die anspruchsberechtigten 130 000 Tarifmitarbeiter die Extrazahlung.

Stuttgart - Daimler überweist seinen Mitarbeitern für das vergangene Jahr eine Ergebnisbeteiligung von bis zu 4965 Euro. Dies haben der Daimler-Vorstand und der Gesamtbetriebsrat gemeinsam beschlossen. Der Bonus fällt geringer geringer aus als im Jahr zuvor, als der Autobauer den rund 130 000 anspruchsberechtigten Tarifmitarbeitern in Deutschland einen Bonus von 5700 Euro überwiesen hat. Grund ist nicht zuletzt der gesunkene Gewinn. Ausgezahlt wird die Extrazahlung mit dem April-Gehalt.

Daimler beteiligt Mitarbeiter seit 1997

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr viel geleistet und tagtäglich unermüdlichen Einsatz gezeigt. Mit der Ergebnisbeteiligung bedanken wir uns für das hervorragende Engagement unserer Belegschaft“, sagte Wilfried Porth, der im Daimler-Vorstand für den Bereich Personal zuständig ist. „Auch in schwierigen Zeiten können wir uns jederzeit auf die Leistung und den Einsatz der Beschäftigten verlassen“, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht. Die Ergebnisbeteiligung honoriere diese Leistung und „ist eine angemessene Art Danke zu sagen“, fügte er hinzu. Daimler beteiligt seine Tarifmitarbeiter seit 1997 am Ergebnis des Konzerns. Die Berechnung der Ergebnisbeteiligung bei Daimler ist in einer gemeinsamen mit dem Betriebsrat beschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarung geregelt. Zugrundegelegt wird dabei der erzielte Konzerngewinn vor Zinsen und Steuern und der Umsatzrendite. Der operative Gewinn ist 2018 um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro gesunken.

Daimler ist das erste Unternehmen der Branche, das die Ergebnisbeteiligung veröffentlicht hat. Ein Spitzenwert war die Extrazahlung – im Branchenvergleich – in der Vergangenheit nicht. Diesen Rang hatte Porsche, die für 2017 bis zu 9656 Euro überwiesen haben. Auch BMW hat seine Mitarbeiter in der Vergangenheit mit einem üppigeren Bonus Bedacht – ein Facharbeiter erhielt für 2017 im Schnitt 8509,50 Euro extra; plus 945,50 Euro für die betriebliche Altersvorsorge. Bei Audi haben die Facharbeiter für 2017 4770 Euro kassiert. Die Beschäftigten beim Mutterkonzern VW immerhin 4100 Euro. Die Zulieferer geben sich da bescheidener. Bosch-Mitarbeiter in der Produktion mit einer mittleren Gehaltsgruppe und zwanzig Jahren Betriebszugehörigkeit haben für 2017 2080 Euro erhalten, die von ZF 1480 Euro plus 15 Euro extra für jedes Jahr betriebszugehörigkeit und bei Conti gab es 1141.