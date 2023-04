13 Enzo Marchese jubelt am Zaun mit den Kickers-Fans nach dem Aufstieg 2012 in die dritte Liga. Foto: imago/Sportfoto Rudel/imago sportfotodienst

Die Stuttgarter Kickers stehen nach der Sieben-Tore-Gala am Mittwochabend beim 1. FC Rielasingen-Arlen mit eineinhalb Beinen in der Regionalliga. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach in der Oberliga Baden-Württemberg satte elf Punkte. An ein Scheitern glaubt mittlerweile wohl selbst der größte Pessimist unter den Kickers-Fans nicht mehr. Bereits am kommenden Wochenende könnte der Aufstieg in Liga vier perfekt gemacht werden. Dafür müssten die Blauen am Samstag im Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV gewinnen (Anpfiff 14 Uhr) und Verfolger Großaspach am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) gegen den SSV Reutlingen nicht über ein Unentschieden hinauskommen.

Kickers verpflichten Schuster nach Abstieg

Wie es ist, mit den Stuttgarter Kickers aufzusteigen, weiß der heutige Sponsoren-Beauftragte der Blauen und frühere Kapitän Enzo Marchese nur zu genau. Vor elf Jahren feierte er mit den Kickers den Aufstieg in Liga drei, nachdem die Degerlocher drei Spielzeiten zuvor den bitteren Gang in die Regionalliga antreten mussten. „Nach dem Abstieg bin ich vom SSV Ulm 1846 zurück zu den Kickers gewechselt. Der Verein wollte innerhalb von drei Jahren zurück ins Profigeschäft. Ich wollte ein Teil des Plans sein“, erzählt Marchese. Für das langfristige Ziel Wiederaufstieg verpflichteten die Blauen zudem Dirk Schuster als neuen Trainer, der anfangs mit einem Kader arbeiten musste, der hauptsächlich aus früheren Spielern der zweiten Mannschaft bestand. Enzo Marchese war da einer der wenigen, die von extern den Weg nach Degerloch fanden.

Der Dreijahresplan ging auf: Nach Platz neun im ersten Jahr, landete die Blauen ein Jahr später bereits auf dem zweiten Rang. In der Saison 2011/12 durften die Fans der Kickers dann wieder richtig feiern. „Wir wollten in diesem Jahr unbedingt hoch – und das ist uns gelungen“, so Marchese. Zwei Spieltage vor Schluss machte die Schuster-Elf durch einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Bayern II die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg perfekt. Die Verfolger Sonnenhof Großaspach und Eintracht Frankfurt II waren endgültig abgeschüttelt.

Marchese schwärmt vom Zusammenhalt

„Es war eine super Saison. Wir hatten eine überragende Truppe aus erfahrenen Spielern wie Marco Grüttner, Julian Leist, Marcel Ivanusa oder Mahir Savranlioglu. Dazu noch viele hungrige Jungs aus der eigenen Jugend wie Fabio Leutenecker.“ Mit neun Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Sonnenhof Großaspach beendeten die Blauen schließlich die Saison. „Wir waren spielerisch nicht unbedingt die beste Mannschaft – Eintracht Frankfurt II hatte vielleicht die besseren Spieler auf dem Platz. Aber Dirk Schuster hat uns mit seinen Waldläufen und seinem harten Training topfit gemacht. In den Schlussphasen konnten wir immer noch einen drauf legen“, erzählt Marchese weiter und schwärmt dabei vom Zusammenhalt der Mannschaft. „Wir waren eine Einheit und auch neben dem Platz echte Kumpels. Wir haben viel gemeinsam unternommen“, so der mittlerweile 39-Jährige.

Geburtstagsständchen für den Kapitän

Nie vergessen wird Marchese nach eigener Aussage den Tag, als die Blauen den Aufstieg besiegelten. „Erst einmal wurde das Spiel eine halbe Stunde vorverlegt, weil die Spieler von Bayern II das ‚Finale dahoam’ zwischen München und Chelsea in der Allianz Arena verfolgen wollten. Dann hatte ich noch Geburtstag und habe das erste Tor von Yannis Becker vorbereitet und den zweiten Treffer selbst erzielt, nachdem ich Emre Can den Ball abluchsen konnte“, erzählt er. Die Party auf den Rängen kannte anschließend keine Grenzen mehr. „Es ging richtig ab – wir haben es mit den Fans krachen lassen“, so Marchese. „Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie der ganze Block für mich Happy Birthday gesungen hat.“

Kader 2011/2012

Tor

Daniel Wagner, Tobias Linse, Günay Güvenc

Abwehr

Patrick Auracher, Yannis Becker, Royal-Dominique Fennell, Fabian Gerster, Simon Köpf, Julian Leist, Fabio Leutenecker

Mittelfeld

Alessandro Abruscia, Jerome Gondorf, Marcel Ivanuša, Demis Jung, Ramazan Kandazoğlu, Enzo Marchese, Hüseyin Pala, Nico Plattek, Mahir Savranlioglu, Philip Türpitz

Sturm

Marcel Brandstetter, Marco Grüttner, Nermin Ibrahimovic, Omar Jatta, André Kriks, Peter Sprung, Uğur Yilmaz