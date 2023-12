Neues zu Calwer Straße und Passage: Aus der Sushi-Legende wird ein schicker Österreicher

6 Freuen sich auf das neue Projekt: Ayleen Brunner, die Nichte von Birgit Grupp, und ihr Partner Jakob Transier, werden das geplante Restaurant leiten. Foto: /Kathrin Haasis

Zwischen Calwer Straße und der Passage entsteht ein neuer Anziehungspunkt: Birgit Grupp vom gegenüberliegenden Paulaner eröffnet im Eckhaus ein österreichisches Restaurant. Auch in der Passage könnte sich gastronomisch etwas tun.











Noch umringen Bauzäune den attraktiven Altbau am Rotebühlplatz, und das Erdgeschoss ist mit Spanholzplatten verriegelt. Dabei können es Birgit Grupp und ihre Nichte Ayleen Brunner eigentlich kaum erwarten: „Wir planen ein ganz tolles Konzept“, sagt die Wirtin vom Paulaner am alten Postplatz. Sie hat sich das Restaurant gegenüber gesichert – um dort „ein feines, schönes österreichisches Speiselokal“ zu eröffnen. Allerdings müssen sich die beiden wohl noch einige Monate gedulden. Wesentlich schneller könnte ein Nachfolger fürs Deli in der Calwer Passage gefunden sein. Frank Beling schwebt eine Weinbar für die frei gewordenen Flächen vor, die die Terrasse zur Theodor-Heuss-Straße hin bespielen könnte. „Wir sind in Gesprächen“, sagt der Geschäftsführer der Stuttgarter Piech Holding.