7 Der Ferrari kollidierte auf der A81 mit den Tunnelwänden im Engelbergtunnel. Foto: dpa/Andreas Rometsch

Der Sportwagen war auf dem Weg zu einer Oldtimer-Ausstellung in Böblingen, aber die Fahrt endete an einer Tunnelwand bei Leonberg (Kreis Böblingen). Nun soll ein Gutachten die Schäden erfassen.











Der am Sonntag verunglückte Sportwagen im Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen) ist zwei bis drei Millionen Euro wert gewesen. Der Ferrari F 40 sei auf dem Weg zu einer Oldtimer-Ausstellung gewesen, teilte der zuständige Autorestaurateur am Montag mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Ein Sprecher der Polizei schätzte den Schaden am Montag auf fast eine Million Euro.