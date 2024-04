4 Der Ferrari kollidiert mit der Tunnelwand im Engelbergtunnel. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen im Engelbergtunnel. Ein Ferrari kollidierte mit einer Tunnelwand.











Ein Ferrari fuhr am Sonntagmorgen aus bislang noch unbekannten Gründen auf der A81 in Richtung Stuttgart gegen eine Wand des Engelbergtunnels. Laut der Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Ursache für die Kollision ist laut Polizeiangaben noch nicht bekannt.