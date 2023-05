1 Rund um das Nadelöhr Engelbergtunnel kommt es immer mal wieder zu Sperrungen – geplant, oder wie hier im Januar, wegen technischen Störungen. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Wegen eines Software-Updates muss der Engelbergtunnel bei Leonberg eine Nacht lang voll gesperrt werden. Noch bis 2025 kommt es hier zu verkehrlichen Einschränkungen









In der Nacht von Samstag, 20. Mai, auf Sonntag, 21. Mai, wird der Engelbergtunnel bei Leonberg von 0 bis 6 Uhr gesperrt. Während der Vollsperrung erhält die Sicherheits- und Betriebstechnik im Rahmen ihrer Erneuerung ein planmäßiges Software-Update, das die Abschaltung der gesamten Tunnelsteuerung erfordert. Die Umleitung erfolgt in der verkehrsarmen Zeit in Richtung Heilbronn über die U1 ab der Autobahnausfahrt Leonberg-West und in Richtung München und Karlsruhe über die U18 ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach.