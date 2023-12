Energiewende in der Region Stuttgart: Windkraft erfährt kräftigen Gegenwind

1 So viele Windräder auf einem Fleck wird es in der Region Stuttgart voraussichtlich nicht geben. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Allein schon die nötigen Flächen für Windräder auszuweisen, gestaltet sich in der Region Stuttgart schwierig. Dabei drängt die Zeit, denn die Flächen müssen bis 2025 definiert werden.











Mit zittriger Stimme wandte sich der Mann an die Zuhörer und die Regionalplaner im Saal: „Soll es denn in Zukunft im Schönbuch keinen Platz mehr geben, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen können?“ Was der Gast der Sindelfinger Informationsveranstaltung zur Windkraft noch weiter sagen wollte, blieb sein Geheimnis. Denn dann schossen ihm Tränen in die Augen und ihm versagte vollends die Stimme.