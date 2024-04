1 Das Wohl und Wehe der Energiewende liegt im Wind. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

100 Windräder sollten jedes Jahr ans Netz gehen, damit Baden-Württemberg seine Klimaziele erreicht. Davon ist der Südwesten aktuell meilenweit entfernt.











Energiewende im Schneckentempo: In Baden-Württemberg sind in diesem Jahr bislang nur wenige neue Windräder in Betrieb genommen worden. In den ersten drei Monaten seien hierzulande nur zwei neue Anlagen ans Netz gegangen, teilte die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart mit. Wie der Branchenverband unter Berufung auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur weiter berichtete, gibt es dagegen kleine Fortschritte bei der Zahl der Genehmigungen. Demnach erhielten im ersten Quartal 21 Windräder eine Genehmigung.