1 Am Neuen Schloss in Stutttgart sollen ein paar Lichter anbleiben. Foto: 7aktuell/a (Archiv)

In der aktuellen Diskussion um Stromsparpotenzial wird vielerorts nachts die Außenbeleuchtung abgeschaltet. In Stuttgart wird es Ausnahmen geben.















In der Abwägung zwischen Energiesparen und Sicherheitsaspekten hat das Finanzministerium des Landes nun entschieden, dass an den Staatlichen Schlössern im Land nicht überall die Außenbeleuchtung nachts völlig abgeschaltet werden soll. So etwa nicht an der Grabkapelle auf dem Württemberg, die auch am Abend ein beliebter Treffpunkt ist, und am Neuen Schloss mitten in der Landeshauptstadt.

Allerdings werde die Beleuchtung auf die sicherheitsrelevanten Bereiche reduziert, teilt das Ministerium des Ministers Danyal Bayaz (Grüne) mit. So werde man am Neuen Schloss etwa das Licht ausschalten, dass auf die Kuppel mit der Landesfahne gerichtet ist. Entlang des Schlosses werde man prüfen, ob man durch Dimmen der Lichter den Energiebedarf senken könne, ohne dass dies Einfluss auf die Sicherheit habe.