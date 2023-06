Straßenbeleuchtung in Stuttgart

1 Die Rathausfassade bleibt dunkel. Foto: /Rettig

Die Stadt und die Polizei haben eine klare Priorität, wenn es um die Abwägung geht: Dunkle Ecken sollen nicht entstehen.









Das Thema Licht hat in den zurückliegenden Monaten, wenn nicht sogar Jahren, immer wieder eine zentrale Rolle gespielt, wenn es um das Thema Sicherheit in der Stadt ging. Insbesondere nach der Krawallnacht im ersten Coronajahr stand es auf der Agenda – und die Beleuchtung soll weiterhin verbessert werden, um die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Nun soll wegen des großen Gasengpasses Energie gespart werden in der Stadt – und dafür gehen mancherorts Lichter aus. Das hat die Stadt dieser Tage bekannt gegeben. Schon jetzt werden öffentliche Gebäude wie das Rathaus nachts nicht mehr angestrahlt. Das ist zwar keine Beleuchtung der Gehwege, macht die Umgebung aber etwas dunkler.