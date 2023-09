Anspruch für Erstklässler ab 2026 „So nicht haltbar“: Debatte um Recht auf Ganztagesbetreuung

Von 2026 an haben Erstklässler einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung. Die Gemeinden warnen schon jetzt, dass dieses Versprechen so nicht zu halten sein wird – ähnlich wie in den Kitas.