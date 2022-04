4 Wie bei Galeria Kaufhof ist das Einkaufen seit Sonntag in vielen Geschäften in Stuttgart wieder ohne Maske möglich. Foto: Max Kovalenko

Seit Sonntag dürfen in Stuttgart wieder viele Geschäfte ohne Maske betreten werden. Dennoch tragen viele Bürger weiter eine Maske. Warum die einen verzichten und die anderen nicht?















Die Maske ab oder doch lieber weiter aufbehalten? Das war die Frage, die sich viele Bürgerinnen und Bürger am Montagmorgen in der Stuttgarter Innenstadt beim Betreten der Geschäfte stellten. Wurde doch am Sonntag, in Folge einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bund, die bundesweite Maskenpflicht für viele öffentliche Innenräume, darunter Restaurants, Supermärkte sowie sonstige Geschäfte des Einzelhandels, aufgehoben.

Das bedeutet, dass die Kunden ab sofort wieder ohne Maske einkaufen oder essen gehen dürfen. Wenngleich die baden-württembergische Landesregierung angesichts der derzeitigen Infektionslage empfiehlt, weiter wie bisher eine Maske zu tragen.

Sowohl Jung und Alt greifen zur Maske

Zumindest zum Wochenbeginn kam in Stuttgart ein Großteil der Bürger dem Aufruf des Landes nach. So hatten die meisten Personen, die sich am Montagmorgen in den Geschäften an der Königsstraße aufhielten, weiter eine Maske auf. Der Wegfall der Maskenpflicht hatte gerade bei älteren Menschen offenkundig keine Verhaltensänderung bewirkt. Aber auch viele junge Stuttgarter griffen beim Betreten der Geschäfte weiter zur Maske. Zumindest wenn sie nicht gerade die Düfte-Abteilung einer der vielen Drogerien zum Ziel hatten.

Verwirrung durch alte Masken-Poster

Womöglich trugen auch deshalb so viele Bürger eine Maske, weil an vielen Geschäften noch die alten Poster mit der Aufforderung zum Tragen einer Maske klebten. Zu denen, die dadurch verunsichert wurden, gehörte Hubert Steiert aus Inzlingen. Er habe zwar den Wegfall der Maskenpflicht mitbekommen, dennoch sei er mit Mund-Nasen-Schutz einkaufen gegangen, „weil ich mir unsicher war, ob es erlaubt ist oder nicht“, sagte Steiert. In Zukunft wolle er aber auf jeden Fall in den Geschäften, wo es erlaubt ist, ohne Maske einkaufen gehen.

Von dieser wiedergewonnen Möglichkeit machte Miroslav Ambros aus Hedelfingen schon am Montag Gebrauch. Ambros erklärte seine Entscheidung, ab sofort keine Maske mehr in öffentlichen Innenräumen zu tragen, damit, dass er geimpft sei und daher keine Angst vor einer Corona-Infektion habe.

Schadet Maskenpflicht dem Geschäft?

Sowohl Ambros als auch Steiert erklärten jedoch, dass sie bereit seien, weiter eine Maske zu tragen, sollte dies die Hausordnung des jeweiligen Geschäfts vorsehen. Zum Hintergrund: Inhaber dürfen seit Sonntag nun selbst entscheiden, ob eine Maske tragen muss, wer das Ladengeschäft betreten will. Steierts Ehefrau merkte allerdings an, dass sie im Falle einer solchen, durch die Hausordnung verhängten Maskenpflicht in dem jeweiligen Geschäft dann nur das Nötigste einkaufen werde. Während das Ehepaar Steierts und Miroslav Ambros also in Zukunft auf das Tragen einer Maske verzichten wollen, will Sabine Kummer aus Bad Cannstatt weiter eine Maske tragen. Schließlich gebe es immer noch viele Leute, die nicht geimpft seien, lautete ihre Begründung.

Gemischte Reaktionen auf Neuerung

Anders als Hubert Steiert, der den Wegfall der Maskenpflicht begrüßt, steht Sabine Kummer dieser Entscheidung skeptisch gegenüber – und passt infolgedessen ihre Einkaufszeiten an die neuen Verhältnisse an. Die Stuttgarterin sagt, sie sei bewusst früher als üblich einkaufen gegangen, um dadurch großen Menschenmassen aus dem Weg zu gehen. Nach dem Entfallen der Maskenpflicht geht sie auch weniger gern einkaufen: „Mir ist etwas Bange, einkaufen zu gehen, wegen den Personen, die keine Maske tragen“, so Kummer. Dass derzeit ein Großteil der Menschen weiter eine Maske trägt, dürfte die Stuttgarterin aber etwas beruhigen.

Ob dies jedoch auch in den kommenden Tagen und Wochen der Fall sein wird und die Mehrheit beim Einkaufen weiter zur Maske greift, bleibt abzuwarten. Nach den Erfahrungen beim Start ist jedenfalls nicht davon auszugehen, dass alle Bürger und damit auch diejenigen, die nur allzu gerne wieder auf die Maske beim Einkaufen verzichten würden, bereits mitbekommen haben, dass die gesetzlichen Maskenpflicht gar nicht mehr gilt.