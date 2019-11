1 Die Kleidung im Vergleich. Foto: Screenshot/Diet Prada/Instagram

Nachdem es massive Kritik gehagelt hatte, nimmt das spanische Luxuslabel Loewe ein Outfit seiner Sonderkollektion vom Markt. Das schwarz-weiße Ensemble zeigt große Ähnlichkeit zu einer KZ-Uniform.

Stuttgart - 1.669 Euro für ein Ensemble, das stark an eine KZ-Häftlingsuniform erinnert: Das spanische Modelable Loewe, das im hochpreisigen Segment angesiedelt ist, hat diese Woche für Aufregung gesorgt. In einer Zeitschrift war die neueste Sonderkollektion der „Arts and Crafts“-Kollaboration mit dem Keramiker William De Morgan zu sehen – inklusive eines schwarz-weißen Hemdes und einer Hose, die große Ähnlichkeit zu einer KZ-Häftlingsuniform aufweist.

Entdeckt wurde das Outfit von Diet Prada, dem berüchtigten Instagram-Mode-Account. „Unmöglich es als etwas anderes als eine KZ-Uniform für 1.840 Dollar in diesem Loewe-Ensemble von William De Morgan zu sehen“, schrieb die Instagram-Fashion-Police. „Die Capsule-Kollektion sollte die Freiheit der Vorstellungskraft festhalten – aber mit den Streifen, Proportionen und dem Brustaufnäher, bleibt nicht viel Vorstellungskraft übrig“, so Diet Prada auf Instagram.

Nach dem Bekanntwerden des Looks reagiert Loewe allerdings erst nach einigen Tagen mit einer Stellungnahme: „Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass eines unserer Outfits, das in einem Magazin zu sehen war und Teil unserer ‚Arts and Crafts’-Kollaboration mit dem Keramiker William De Morgan ist, als etwas aufgefasst werden kann, das an die grausamsten Momente in der Geschichte der Menschheit erinnert.“

Das Luxuslabel nahm daraufhin das umstrittene Outfit vom Markt: „Es war nie unsere Absicht und wir entschuldigen uns bei allen, die das Gefühl hatten, wir wären unsensibel mit wichtigen Erinnerungen umgegangen.“

Bereits in der Vergangenheit hatte sich das spanische Modeunternehmen Zara mit seinem blau-weiß gestreiften Kindershirt mit gelbem Stern auf der Brust einen heftigen Fehltritt geleistet. Auch Zara nahm das Shirt nach heftigen Protesten aus dem Sortiment.