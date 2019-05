11 Auf Wiedersehen, Raketenmann! Elton John bei seinem Abschiedskonzert in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Mit einem großen Auftritt hat die britische Musiklegende Elton John am Samstagabend Abschied vom Stuttgarter Publikum genommen. Auf seiner Farewell-Tournee bot er den zehntausend Zuschauern noch einmal fast alle seiner größten Hits.

Stuttgart - Die letzten Klänge von „Goodbye Yellow Brick Road“ sind in der Schleyerhalle verweht, ein letztes Mal noch hat Elton John die Huldigungen der zehntausend Zuschauer entgegengenommen – und das war es dann. Und zwar endgültig diesmal.

50 Jahre nach seinem Debütalbum, 35 Jahre nach dem ersten seiner insgesamt neun Konzerte in der Schleyerhalle hat dieser legendäre britische Musiker jetzt auf seiner Abschiedstournee also dem Stuttgarter Publikum Lebwohl gesagt.

Sir Elton im reichlich verzierten Glitzerfrack

Stilvoll wie immer gewandet hat Sir Elton dies in Stuttgarts größter Arena getan, in einem reichlich verzierten Glitzerfrack nebst schmucker Designerbrille. Ausgiebig wie immer ebenfalls, mit insgesamt 25 Songs. Und vielfältig wie immer schließlich auch, von den flotteren Nummern wie „I’m still standing“ oder „Crocodile Rock“ bis zu den Balladen wie „Candle in the Wind“.

Das Publikum ist bei ihm, als sich der 72-Jährige durch ein halbes Jahrhundert seiner eigenen Musikgeschichte spielt und nahezu alle seiner großen Hits präsentiert. Es erfreut sich an den ebenso warmen wie teils nachdenklichen Worten, die Elton John an das Stuttgarter Publikum richtet. Es labt sich in diesem üppigen Konzert fast drei Stunden lang an den auf eine Riesenwand projizierten Videoschnipseln aus Johns Karriere und an der vorzüglich agierenden, souveränen Begleitband.

Er führt eine immense stilistische Bandbreite vor

Und nicht zuletzt genießt es die Präsenz eines Musikers, der einen Abend lang eine immense stilistische Bandbreite vorführt; eine Errungenschaft, die wie so vieles anderes bei Elton John bei vielen anderen Konzerten heutzutage rar geworden ist.

Mehr über diesen runden und gelungenen Abend mit einem großartigen und charismatischen Musiker lesen Sie am Sonntagmittag an dieser Stelle.

Die Setlist

Mit diesen Liedern hat sich Elton John am 11. Mai in Stuttgart von seinem Stuttgarter Publikum verabschiedet:

Bennie and the Jets / All the Girls love Alice / I guess that’s why they call it the Blues / Border Song / Tiny Dancer / Philadelphia Freedom / Indian Sunset / Rocket Man / Take me to the Pilot / Sorry seems to be the hardest Word / Someone saved my Life tonight / Levon / Candle in the Wind / Funeral for a Fried/Love lies bleeding / Burn down the Mission / Daniel / Believe / Sad Songs (say so much) / Don’t let the Sun go down on me / The Bitch is back / I’m still standing / Crocodile Rock / Saturday Night’s alright for fighting / Zugabe: Your Song / Goodbye Yellow Brick Road