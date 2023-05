Ein allerletztes Mal „I’m still standing“

Elton John in der Schleyerhalle

11 Ein würdiger Abschied: Elton John am Samstagabend in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was für ein würdevoller Abschied: Der britische Musiker Elton John hat sich am Samstag bei einem sehr langen Konzertabend in der Schleyerhalle von seinem Stuttgarter Publikum verabschiedet.









Stuttgart - Zwei Stunden und zwanzig Minuten dieses sehr langen Konzertabends sind bereits vergangen, als Elton John sein Lied „I’m still standing“ anstimmt. Nun ist Zeit für Reminiszenzen, auf der monströs großen Videowand hinter der üppigen, gewundenen Riesenbühne flimmern Impressionen aus dem künstlerischen Leben Elton Johns vorüber; aus jenen Zeiten vor dem 1983 veröffentlichten Stück, etwa seiner Rolle als Pinball Wizard in der Rockoper „Tommy“, wie auch aus den Dekaden danach, mit Szenen aus Disneys „König der Löwen“, vom Live-Aid-Festival oder aus der Zeichentrickserie „Die Simpsons“, in der es Elton John zu einem eigenen Charakter gebracht hat.