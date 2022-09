Ekelerregende Zustände in Vaihingen an der Enz

4 In den Treppenhäusern sieht es teilweise wirklich schlimm aus. Foto: Simon Granville

Menschliche Fäkalien, benutze Kondome und mehr: In Vaihingen an der Enz haben die Verschmutzungen eine neue Dimension erreicht.















Es sind Hinterlassenschaften, die schlichtweg widerwärtig sind: Seit mehreren Wochen werden die Treppenhäuser und Teile der Parkplätze im Bahnhof-Parkhaus in Vaihingen an der Enz dermaßen verschmutzt, dass eine Nutzung eigentlich nicht mehr zumutbar ist. „Es gab hier schon immer mal Probleme. Im Sommer mehr, im Winter weniger. Aber was nun seit August extrem zugenommen hat, sind Funde menschlicher Fäkalien. Das hat eine neue Dimension erreicht“, sagt Vaihingens Pressesprecher Mario Steigleder. Die Citystreife sowie die Polizei werden deshalb ab sofort vermehrt im und rund um das Parkhaus kontrollieren.

Treppenhäuser sind voller verschimmelter Essensreste und mehr

„Über die meisten Verschmutzungen und illegalen Abfälle, die wir tagtäglich erleben, kann man nur den Kopf schütteln. Was aber im Parkhaus am Bahnhof passiert, ist einfach nur noch widerwärtig“, berichtet Ordnungsamtsleiter Florian Volz. Die Treppenhäuser, welche die Parketagen verbinden, sind voller verschimmelter Essensreste, Verpackungen, Flecken undefinierbarer Herkunft und menschlicher Fäkalien. Die Parkplätze auf den unteren Etagen sehen nicht besser aus: Hier türmen sich stellenweise benutzte Taschentücher und Kondome, Lebensmittelverpackungen, Kleidungsstücke und weiterer Müll. „Wir wollen uns nicht vorstellen, was hier abends und nachts passiert“, sagt Volz, der bei den unschönen Funden und Schlüssen daraus nicht zu sehr ins Detail gehen möchte. Klar ist aber: „Eigentlich kann man Menschen nicht zumuten, derart verschmutzte Treppen und Parkplätze zu benutzen. Mindestens genauso schlimm ist aber, dass unsere Kollegen vom Bauhof diese Hinterlassenschaften aufräumen müssen.“

In Einweganzügen und mit Masken rücken die Bauhof-Mitarbeiter dabei an. „Anders ist das nicht zumutbar“, ergänzt Pressesprecher Mario Steigleder. Alle ein bis zwei Wochen wird das Parkhaus kontrolliert, einmal im Monat erfolgt dann die Reinigung. Die nächste findet am 8. Oktober statt.

Citystreife und Polizei sind jetzt vermehrt im Einsatz

Sperren kann man laut dem Ordnungsamtsleiter die Treppengänge nicht, da diese auch als Fluchtwege dienen. Zusammen mit der Citystreife und der Polizei seien jetzt aber die Kontrollen des Parkhauses verstärkt worden. „Wir hoffen, dass wir mit verstärkter Präsenz das Problem eindämmen können“, so Volz. Denn immerhin handle sich bei dem Parkhaus um ein öffentliches Gebäude, das von Pendlern, Familien und Gästen benutzt werden sollte – tags und nachts.

Das Parkhaus verfügt über zwei Bauten und insgesamt 545 Stellplätze. Eine Toilette gibt es in dem Parkhaus nicht. „Aber auf der anderen Straßenseite beim Bahnhof ist eine öffentliche Toilette“, sagt Steigleder.

Video-Überwachung ist erst mal kein Thema

Ob eine Video-Überwachung etwas bringen würde? „Das ist ein schwieriges Thema. Rechtlich ist eine Überwachung nicht angemessen, da dafür eine Straftat vorliegen müsste. Die Verschmutzungen sind zwar eklig und widerwärtig, aber eben nur eine Ordnungswidrigkeit“, macht der Pressesprecher klar. Erwischt haben bislang übrigens weder Citystreife noch Polizei jemanden.