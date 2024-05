1 Rund 50 Kilometer südlich von München liegt der Tegernsee. Foto: dpa/Peter Kneffel

Weil der historische Sonderzug am 6. Juli nach kurzer Zeit ausgebucht war, gibt es am 7. Juli eine weitere Fahrt von Stuttgart an den Tegernsee. Der Zug fährt morgens hin, abends zurück.











Link kopiert



Die Menschen in und rund um Stuttgart lieben Eisenbahnromantik. Zumindest war die historische Zugfahrt am 6. Juli von Stuttgart an den Tegernsee und zurück bereits nach kurzer Zeit ausgebucht. Nun bietet der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra eine weitere Fahrt an – am Tag darauf: Sonntag, 7. Juli.