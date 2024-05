Morgens hin, abends zurück: Ein historischer Sonderzug fährt Anfang Juli von Stuttgart an den Tegernsee. Der Triebwagen ist nach den Wappentier der Landeshauptstadt benannt.

Für Liebhaber der Eisenbahnromantik folgt ein Angebot, dem sie sicher schwerlich widerstehen können, wenn im Terminkalender für den Samstag, 6. Juli, noch nichts geplant ist. Nicht nur wegen eines hübschen Reiseziels in Bayern, sondern auch wegen des Transportmittels.

Der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra hat einen Sonderzug geordert, mit dem es dann vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Tegernsee geht – über Esslingen, Ulm und Augsburg. Gezogen wird der Zug von dem historischem Dieseltriebwagen VT 12.5 alias „Stuttgarter Rössle“. Betreut wird der Triebwagen heute von der Deutschen Bahn Regio AG in Ulm. Die Sitze im besonderen Zug sind in der ersten Klasse stoffgepolstert, in der zweiten Klasse kunstledergepolstert.

Start in Stuttgart um 9.30 Uhr

Da es sich um einen Sonderzug handelt, gibt es auch keinen Fahrplan im herkömmlichen Sinne. So heißt es seitens des Veranstalters: „In Stuttgart Hbf beginnt die Fahrt voraussichtlich gegen 9.30 Uhr.“ Die Ankunft am Tegernsee sei für 14.10 Uhr vorgesehen. und führt durch sehenswerte Landschaften direkt nach Tegernsee.

Bis zum Abend haben die Eisenbahnnostalgiker Zeit für einen Kurzurlaub, die Rückfahrt nach Stuttgart sei für 21 Uhr vorgesehen. Fahrkarten sind ab 74 Euro (zweite Klasse) erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Internet unter www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/tegernsee oder unter der Telefonnummer 06622/916 46 02.