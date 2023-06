Der Sommer ist in Stuttgart angekommen: Höchste Zeit also für ein, zwei oder mehr Kugeln Eis. Wir haben zusammengefasst, welche Eisdielen es im Kessel gibt.

Eis macht erst so richtig Spaß, wenn draußen die Sonne scheint und das Eis aus der Lieblingseisdiele kommt. Wir wollen klebrige Finger, Gehirnfrost und knusprige Waffeln! Wo findet man all das? Wir haben einen Überblick für Eis-Liebhaber.

Vana Eis

Die Eisdiele im Stuttgarter Westen setzt auf regionale Zutaten in Bio-Qualität. Hier gibt es handgemachte Sorten und die Kugel Eis direkt aus der Dinkelwaffel.

Lesen Sie auch

Vana Eis Manufaktur, Breitscheidstr. 20, Stuttgart-West

Eis-Bistro Pinguin

Die Eisdiele Pinguin am Eugensplatz ist und bleibt ein Klassiker. Hier kann täglich bis acht Uhr abends Eis geholt werden, das dann mit Blick über den Kessel verspeist wird. Wer Pistazie möchte, muss den Regen dafür mitbringen – Pistazieneis gibt es im Pinguin traditionell nur bei schlechtem Wetter.

Eis-Bistro Pinguin, Eugensplatz 2A, Stuttgart-Mitte

Old Bridge Gelateria

Die beliebte Old Bridge Gelateria bei den Innenstadtkinos und dem Palast der Republik hat hausgemachtes Eis, das nach original römischer Rezeptur und Zubereitungstradition hergestellt wird.

Old Bridge Gelateria, Bolzstr. 10, Stuttgart-Mitte

Claus Eismanufaktur & Deli

Im Claus geht Eis das ganze Jahr über. Hier gibt es eine wechselnde Auswahl an ausgefallenen und auch milchfreien, veganen Sorten.

Claus Eismanufaktur & Deli, Tübinger Str. 41-43, Stuttgart-Süd

Zur Schleckerei

In der beliebten Eisdiele im Stuttgarter Osten "Zur Schleckerei" gibt es jeden Tag zehn bis zwölf ausgewählte Eissorten, abhängig von der Verfügbarkeit der Zutaten, den spontanen Ideen der Inhaber und dem Geschmack der Kundinnen und Kunden, die liebevoll "Schleckies" oder "Schleckermäulchen" genannt werden. Zum Eis in der Waffel oder im Becher gibt es einen biologisch abbaubaren Löffel.

Zur Schleckerei, Landhausstr. 154, Stuttgart-Ost

Mont Blanc Gelateria

Die Mont Blanc Gelateria in der Kronenstraße bietet nicht nur hübsche Macarons, sondern auch leckeres Speiseeis. Wer sich nicht entscheiden kann, lässt sich das französische Baisergebäck einfach oben auf die Kugel packen. In die Saison startet das Mont Blanc mit einem größeren Angebot an veganem Eis und vielen neuen Macaron-Sorten.

Mont Blanc Gelateria, Kronenstr. 7, Stuttgart-Mitte

Eiscafé Santin

Das Eiscafé Santin gibt es in Stuttgart gleich an vier Standorten. In den Cafés stehen hausgemachtes Eis, Waffeln, Crêpes und Kaffeespezialitäten zur Auswahl. Seit vielen Jahrzehnten wird das italienisches Eis in der eigenen Eismanufaktur in Stuttgart-West hergestellt

Eiscafé Venedig, Königstr. 66, Stuttgart-Mitte

Eiscafé La Luna, Marienplatz 20, Stuttgart-Süd

Eiscafé Santin Kö1, Königstr. 1b, Stuttgart-Mitte

Eiscafé Gloria Passage, Königstr. 20, Stuttgart-Mitte

Eiscafé Bertazzoni

Im Eiscafé Bertazzoni im Stuttgarter Osten gibt es Eis, Waffeln und Crêpes. Die Herstellung des Eis geht auf eine Tradition zurück, die 1901 in Esslingen begann.

Eiscafé Bertazzoni, Ostendstr. 84, Stuttgart-Ost

Tre Amici Eiscafé

Wer bei sommerlichen Temperaturen einen Spaziergang durch den Stuttgarter Westen macht, kann im Tre Amici in der Senefelderstraße einen Stopp einlegen und sich mit Eis versorgen.

Tre Amici, Senefelderstr. 109, Stuttgart-West

Gelateria Kaiserbau

Die beliebte Eisdiele am Marienplatz hat ein breites Angebot an Eissorten. Unsere Favoriten: Tonkabohne und Kokosmilch-Schoko!

Gelateria Kaiserbau, Marienplatz 14, Stuttgart-Süd

Gelateria Ice Ice Baby

Honig-Feige, Zimt-Heidelbeere, Protein Schoko oder Traube-Minze: Im Ice Ice Baby gibt es neben den Klassikern auch ausgefallene Sorten.

Ice Ice Baby, Bahnhofstr. 17, Stuttgart-Bad Cannstatt

Eiswerkstatt

Das Team der Eiswerkstatt setzt auf handwerklich gut gemachtes und Bio-zertifiziertes Eis. "Wir haben zwölf verschiedene Sorten im Angebot, die bis auf die Klassiker auch mal durchwechseln. Wir probieren gerne neue Sorten aus und haben viele vegane Variationen im Angebot", so der Inhaber Sebastian Kern.

Eiswerkstatt, Senefelderstr. 70, Stuttgart-West

Eis- und Schokoladenmanufaktur Kesselglück

Als Quereinsteiger und Autodidakt begann Dirk Tyschler vor 15 Jahren, Eis selbst herzustellen. Seit Anfang April gibt es das süße Vergnügen nun auch für alle. Das Kesselglück in der Nadlerstraße bietet über das ganze Jahr hinweg nicht nur Eis ohne Farbstoffe oder künstliche Aromen, sondern zudem Schokolade aus eigener Herstellung.

Eis- und Schokoladenmanufaktur Kesselglück, Nadlerstraße 19, Stuttgart-Mitte