Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga 3:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und damit die Qualifikation für die Europa League perfekt gemacht. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Profis mit einer Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend in perfekter Manier auf die Erfolge von Borussia Dortmund und von RB Leipzig am Nachmittag geantwortet – und ließ im Duell mit Eintracht Frankfurt von Beginn an keine Zweifel an einem erneuten Erfolg aufkommen. Serhou Guirassy (11. Minute), Deniz Undav (17.) und Jamie Leweling (37.) sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse.