Einzelkritik der DHB-Auswahl: Bestnote für Keeper Andreas Wolff im Krimi gegen Island

17 Überragend: Andreas Wolff. Foto: dpa/Tom Weller

Was für ein emotionaler Handball-Krimi: Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes EM-Hauptrundenspiel gegen Island mit 26:24 gewonnen. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Link kopiert



Die deutschen Handballer sind wieder da. Und wie! Zwei Tage nach der 30:33-Niederlage gegen Olympiasieger Frankreich gewann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstagabend ihr erstes EM-Hauptrundenspiel gegen Island mit 26:24 (11:10). Bei nun 2:2 Punkten sind die Chancen auf angestrebte Teilnahme am Halbfinale beim Heim-Turnier weiter intakt. Vor 19 750 Zuschauern im ausverkauften Tollhaus Lanxess-Arena warf Spielmacher Juri Knorr (6/2) die meisten Tore für die DHB-Auswahl. Alles überragender Mann in dem Hexenkessel war Torwart Andreas Wolff.