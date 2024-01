Handball-EM: So viel Gehalt und Prämien erhalten die Handballer

So viel Gehalt und Prämien erhalten die Handballer

17 Top-Verdiener im deutschen Handball: Kreisläufer Johannes Golla (re.), Torwart Johannes Wolff. In unserer Bildergalerie sehen Sie noch mehr Stars der EM. Foto: Imago/Jan Huebner/Daniel Lakomski

Dass der Volkssport Fußball mehr als ein Millionengeschäft ist, weiß jeder. Wie sieht es im Handball aus? Was verdienen die Nationalspieler? Welche Prämien erhalten sie bei dieser EM?











Dem deutschen Fußball sind in letzter Zeit schon ein paar Zacken aus der Krone gebrochen. Das ändert natürlich überhaupt nichts daran, dass die Nationalspieler des Volkssports Nummer eins, wenn sie nichts total Verrücktes anstellen, am Ende ihrer Karriere ausgesorgt haben. Von den Handballern mit dem Adler auf der Brust kann das dagegen kaum einer behaupten. Während kickende Topstars wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sane oder Joshua Kimmich auf Jahres-Gehälter von rund 20 Millionen Euro kommen, gilt in der Auswahl des deutschen Handballbundes (DHB) Kapitän Johannes Golla laut „Sportbuzzer“ mit einem Brutto-Jahresgehalt von 480 000 Euro als der Topverdiener.