Verkäuferin Brigitte Ley Brettschneider in der Filiale Ganesh, die bald schließt.

Immer mehr Läden, die leer stehen, und immer öfter „Sale“-Schilder an Schaufenstern, die eine baldige Aufgabe des Geschäftes ankündigen: Immer wieder kommen entsprechende Meldungen aus dem Stuttgarter Einzelhandel. In der Innenstadt ebenso wie in den Außenbezirken, für Filialen großer Ketten genau wie für inhabergeführte Häuser. Mit der Boutique Ganesh in bester Innenstadt-Lage, in der Fußgängerzone Ecke Hirschstraße und Neue Brücke, kommt eine weitere Geschäftsaufgabe dazu. „Wir schließen Ende August“, bestätigt Inhaber Bernd Glöckler aus Ulm. „Nach 15 erfolgreichen Jahren“, heißt es in dem Danke-Kärtchen, das die Kunden bekommen. Warum dann das Aus? „Stuttgart hat deutlich an Attraktivität verloren“, sagt Glöckler unumwunden, „es macht keinen Spaß mehr.“