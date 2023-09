Einzelhandel in der Region Stuttgart

1 Backnang mit seiner malerischen Fachwerkkulisse und einem guten Handelsangebot lockt das Publikum Foto: Gottfried Stoppel/Stoppel

Keine Kommune an Rems und Murr entfaltet im Einzelhandel eine ähnlich große Magnetwirkung wie Backnang. Allerdings wird inzwischen jeder dritte Euro online oder außerhalb des Kreises ausgegeben, wie eine neue Studie zeigt.











Wenn es um die Kaufkraft geht, spielt die Musik in Backnang. Keine andere Kommune an Rems und Murr entfaltet im Einzelhandel eine ähnlich große Magnetwirkung auf die Kundschaft wie die einstige Gerberstadt. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Region Stuttgart hervor. Laut der Studie fließt deutlich mehr Geld nach Backnang als die fast 40 000 Einwohner selbst bei ihren Einkäufen ausgeben können – dem weit reichenden Hinterland sei Dank.