12 Silas Katompa war zur richtigen Zeit zur Stelle. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem 1:1 des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga reiste der VfB Stuttgart zu Eintracht Frankfurt. Der VfB hat durch das Remis einen Punk geholt und nun insgesamt 20 Zähler auf dem Konto. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Bruno Labbadia: „Wir haben gut reingefunden und in der ersten Spielhälfte nichts zugelassen. Aber die Eintracht kam mit mehr Schwung aus der Kabine und wir haben den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Aber die Mannschaft hat ein gutes Gesicht gezeigt und gut reagiert. Das Tor war verdient. Den Punkt nehmen wir mit. Uns steht noch einige bevor und ich hoffe, die Mannschaft nimmt das Positive mit. Wenn wir so weiter machen und alle dran glauben, werden wir am Ende über dem Strich stehen.“

SGE-Trainer Oliver Glasner: „Wir müssen uns aktuell sehr sehr viel erarbeiten. Das machen die Jungs gut. Aber die Stuttgarter haben sich sehr gut gewehrt. Das flüssige Spiel geht uns gerade nicht gut von der Hand. Wir werden versuchen, uns das wieder zurückzuholen. Das geht nur über Erfolgserlebnisse. Wir hätten gern mehr mitgenommen, aber das Ergebnis geht so in Ordnung.“

VfB-Keeper Fabian Bredlow: „Wir wollten an die Leistung gegen Bayern anknüpfen. Das ist uns gelungen. Das Gegentor ist extrem bitter. Eigentlich ist das ein dankbarer Ball für mich. Aber er wird abgefälscht und fällt so hinten rein.“

VfB-Verteidiger Waldemar Anton: „In Frankfurt einen Punkt mitzunehmen ist schwer, drei Punkte sind noch schwieriger zu holen. Wir haben es geschafft und d“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war ein sehr ordentlicher Auswärtsauftritt, mit dem wir zufrieden sein können. Der kann am Ende joch viel werte sein. Auch wenn es die Bilanz der letzten Wochen nicht grundsätzlich verändert. Es wäre sogar ein mehr drin gewesen, gerade aufgrund der Schlussoffensive. Wir haben nun eben die Situation, dass wir Serhou Guirassy irgendwie ersetzen müssen. Silas war dort zuletzt glücklos, Juan Perea hat sich das unter der Woche durch Trainingsleistungen erarbeitet. Er hat es gut gemacht, final torgefährlich war er nur bedingt.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.