1 Der Schwerverletzte kam mit einem Hubschrauber in die Klinik (Symbolbild). Foto: SDMG/ Boehmler

Passanten finden einen schwer verletzten Mann, der vor einem Gebäude in der Marktstraße liegt. Sie alarmieren den Rettungsdienst, nun ermittelt die Polizei.











Link kopiert



Kurz nach 9 Uhr sind am Mittwochvormittag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) die Rettungsdienste alarmiert worden, weil Passanten in der Marktstraße einen schwer verletzten Mann entdeckt hatten, der vor einem der Gebäude auf der Straße lag. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.