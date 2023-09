Bahnverkehr in Ludwigsburg steht still

1 Am Ludwigsburger Bahnhof herrscht derzeit Stillstand. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Bahnverkehr in und um Ludwigsburg stand am Mittwochmittag still. Die Bundespolizei teiltekurz vor 12 Uhr mit, dass wegen eines Polizeieinsatzes am Bahnhof Ludwigsburg alle Gleise gesperrt sind. Die Sperrung betrifft somit sowohl die S-Bahnen als auch die Regionalzüge.