Die Neckarsulmer Supermarktkette übernimmt nicht nur die Fläche der in Konkurs geratenen Real-Filliale, sondern erwirbt das ganze Einkaufszentrum. Wie die nächsten Schritte aussehen, lesen Sie hier.















Lange Zeit ist die Zukunft des Einkaufszentrums an der Stadtgrenze nach Fellbach eine Hängepartie gewesen. Zwar hatte nach der Zerschlagung der SB-Warenhauskette Real mit ihren zuletzt mehr als 270 Märkten das Neckarsulmer Unternehmen Kaufland bereits Anfang des Jahres signalisiert, im Waiblinger Remspark für den Ankermieter einzuspringen. Doch seit dem Auszug von Real und dem Einbau blickdichter Zwischenwände warten die Kunden vergeblich auf eine Neueröffnung.

Wenig Auskünfte bisher

Auf entsprechende Nachfragen hatte Kaufland lediglich bekräftigt, die rund 12 000 Quadratmeter Verkaufsfläche künftig bespielen zu wollen und bekräftigt, dass alle Mitarbeiter, die zum Betriebsübergang Anfang März in einem gültigen Arbeitsverhältnis zu Real gestanden hätten, in den neuen Kaufland-Markt integriert würden. Ansonsten hatte man um Verständnis gebeten, zum aktuellen Stand etwaiger Sanierungsarbeiten im Remspark keine Auskunft geben zu können und dazu an den Eigentümer verwiesen. Doch auch der Finanzinvestor Sistema Capital Partners (SCP), hinter dem zumindest bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs der russische Milliardär Wladimir Jewtuschenku und sein Sohn Felix gestanden haben sollen, zeigte sich auf Anfragen nicht minder schmallippig.

Seit diesem Montag nun könnte kommunikativ das Eis gebrochen sein. Kaufland habe nun nicht nur den ehemaligen Real-Markt übernommen, sondern den ganzen Standort als Eigentümer erworben, heißt es aus der Firmenzentrale in Neckarsulm.

Eine entsprechende Beurkundung ist offenbar vergangene Woche erfolgt. Man werde das Einkaufszentrum nun „mit attraktiven Fachmärkten, Händlern und Dienstleistern neu aufstellen und erfolgreich weiterbetreiben“, verspricht Ralf Hauschild, Geschäftsführer Vertrieb Region Süd-West bei Kaufland. Die eigentlich schon von dem Vorbesitzer begonnene Modernisierung des 1971 eröffneten und zuletzt 1992 runderneuerten Einkaufszentrums hatte sich offenkundig komplizierter dargestellt, als gedacht. Im Zuge von Bodensanierungsmaßnahmen seien Asbestverunreinigungen festgestellt worden, räumt Kaufland ein.

Die bereits begonnenen Baumaßnahmen würden nun in eigener Regie fortgesetzt. Parallel dazu sei geplant, das Center komplett zu revitalisieren und mit „ergänzenden Branchen am Standort ein attraktives Einkaufserlebnis anzubieten“, wie es in einer Presseerklärung heißt.

Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Geplant sei die Neueröffnung „im Verlauf des Jahres 2023“, heißt es in der Mitteilung dann doch wieder etwas vage. Danach aber werde man als regionaler Nahversorger für Lebensmittel „und alles für den täglichen Bedarf“ zur Stelle sein, verspricht Ralf Hauschild. Bis zur Neueröffnung könnten die Kunden die Kaufland-Filialen in Fellbach besuchen.

Auch die ehemaligen Real-Mitarbeiter hätten trotz der Schließung nicht nur eine neue berufliche Perspektive erhalten. Bis zur Neueröffnung unterstützten sie die Teams der umliegenden Kaufland-Filialen.

Freude über den neuen Besitzer

Froh über den Besitzerwechsel zeigt sich auch der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf: „Wir freuen uns sehr, dass Kaufland den Remspark erworben hat, das Gebäude saniert und es zu einem attraktiven und zukunftsfähigen Einkaufszentrum weiterentwickelt“, lässt sich das Stadtoberhaupt zitieren. „Es ist eine gute Nachricht für die Stadt und für die Kundinnen und Kunden aus Waiblingen und der Umgebung, dass nun die Zukunft des Remsparks gesichert ist und er mit Kaufland als erfahrenem und bekanntem Einzelhändler einen neuen Eigentümer hat.“

Waiblinger Remspark

Remspark

Das Einkaufszentrum im Süden der Stadt Waiblingen ist Anfang der 1970er Jahre eröffnet und Ende der 90er zuletzt grundlegend saniert worden. Insgesamt verfügt der Remspark über eine Verkaufsfläche von knapp 17 000 Quadratmetern, rund 12 000 wurden zuletzt von Real genutzt. In den vergangenen Monaten waren etliche Geschäfte ausgezogen.

Kaufland

Das zur Schwarz-Gruppe gehörende Unternehmen betreibt laut eigenen Angaben bundesweit gut 750 Filialen und beschäftigt mehr als 84 000 Mitarbeiter. Angeboten wird ein großes Sortiment an Lebensmitteln und für den täglichen Bedarf.