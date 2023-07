Was passiert mit dem Remspark?

Einkaufscenter in Waiblingen

1 Von Außen wirkt der Waiblinger Remspark wie immer. Innen wird das Einkaufsangebot immer übersichtlicher. Foto: Frank Rodenhausen

Nach dem Auszug des Ankermieters Real zieht sich ein Geschäft nach dem anderen aus dem einzigen größeren Einkaufszentrum im Rems-Murr-Kreis zurück. Der russische Eigentümer hält sich auf Nachfragen ziemlich bedeckt.









Die Tiefgarage und das Parkdeck auf dem Dach des Gebäudes sind mit Gittern versperrt. Auch im Inneren des Waiblinger Einkaufszentrums Remspark an der Stadtrandgrenze nach Fellbach herrscht ein äußerst übersichtlicher Betrieb. Die Musik, die aus dem ersten Ladengeschäft dringt, täuscht. Eine Verkäuferin in der Filiale einer Jeansladenkette scheint an diesem Nachmittag das einzige menschliche Wesen weit und breit zu sein.