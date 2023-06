1 Das Marstall in Ludwigsburg. Foto: Archiv/Simon Granville

Neuzugang im Marstall in Ludwigsburg: Das Stuttgarter Unternehmen Paro Design hat vor Kurzem einen Pop-up-Store in Einkaufszentrum eröffnet. „Authentisch. Nachhaltig. Einmalig“, so beschreibt der Gründer Patrick Rothweiler seinen Stil. Er fertigt Möbel und Mode. Der Designer möchte „schöne Designs und echte Handwerkskunst“ vereinen, heißt es in der Mitteilung. Dazu setze er auf Individualität statt Masse. Weil ein Pop-up-Konzept immer auf Zeit angelegt ist, gibt es die Unikate im Marstall nur für relativ kurze Zeit: Bis Ende September ist der Laden geöffnet.