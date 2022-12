1 Auch diese Schmuckstücke gehören zum Gesamtpaket des Diebesguts. Foto: PP Reutlingen

Nach der Festnahme mehrerer Einbrecher, die auch im Rems-Murr-Kreis unterwegs gewesen sein sollen, sucht die Polizei die möglichen Eigentümer des beschlagnahmten Diebesguts. Hier finden Sie auch einen Link zu den Fotos der Schmuckstücke.















Es war ein Erfolg, der Mitte November überregionale Schlagzeilen auslöste: „Polizei gelingt großer Schlag gegen Einbrecherbande“, hieß es auch in unserer Zeitung. Einer spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen war es gelungen, eine international vernetzte Einbrecherbande auszuheben. Den fünf Beschuldigten wurden insgesamt mindestens 60 Einbrüche zur Last gelegt, die sie seit Anfang Oktober dieses Jahres im Großraum Stuttgart begangen haben sollen. Betroffen waren insbesondere die Landkreise Esslingen, Reutlingen, Göppingen und Tübingen sowie die Landeshauptstadt Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis insbesondere das Stadtgebiet Fellbach.

In Fellbach waren es mindestens fünf Einbrüche

In der Kommune am Fuße des Kappelbergs war es – nach Angaben von Andrea Kopp, Sprecherin des Reutlinger Polizeipräsidiums, das die Ermittlungen führt – „eine Handvoll Fälle“. Konkret die betroffenen Familien dieser fünf Einbrüche dürfen sich nun von einem weiteren Rechercheaufruf der Fahnder angesprochen fühlen. Denn im Zuge der Festnahme hat die Polizei bei den Verdächtigen zahlreiche Schmuckstücke aufgefunden. Nun sucht die auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen spezialisierte Ermittlungsgruppe der Esslinger Kripo die Eigentümer des sichergestellten Schmucks. Wer auf den Fotos – eingestellt sind in dem Portal insgesamt 200 Bilder – sein Eigentum wiedererkennt, kann sich unter Telefon 0 70 71 / 9 72 - 20 70 oder per E-Mail unter Esslingen.KD.K2.WED@polizei.bwl.de bei den Ermittlern melden.

Die Männer sollen bei ihren Einbrüchen bevorzugt gewaltsam über Fenster oder Balkon- und Terrassentüren der im Hochparterre gelegenen Wohnungen eingedrungen sein und unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet haben. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Verdächtigen auch in andere Objekte wie etwa Einfamilienhäuser in weiteren, umliegenden Landkreisen eingebrochen sind. Das für Fellbach zuständige Polizeipräsidium Aalen hatte beispielsweise im Oktober von zwei derartigen Einbrüchen in der Meißner Straße in Schmiden berichtet.

Fotos der Schmuckstücke gibt es unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/reutlingen-zuordnung-von-mutmasslichem-diebesgut/