Einbruchsserie in der Region

8 Die Polizei sucht die Besitzer zahlreicher Wertgegenstände. Foto: Polizeipräsidium Reutlingen

Der Esslinger Kriminalpolizei ist es kürzlich gelungen, eine international vernetzte Einbrecherbande auszuhebeln. Die Tatverdächtigen sollen für mindestens 60 Einbrüche in der Region verantwortlich sein. Nun werden die Besitzer des Diebesguts gesucht.















Kürzlich ist der Esslinger Kriminalpolizei ein Coup gelungen: Im November hat sie eine international vernetzte Einbrecherbande ausgehoben. Fünf Männer wurden festgenommen. Bei einem der Verdächtigen fand die Polizei Schmuckstücke, Designertaschen und Münzen. Nun sucht die Ermittlungsgruppe die Eigentümer der sichergestellten Beute.

Schmuck und Bargeld entwendet

Die Beschuldigten sollen der Polizei zufolge für mindestens 60 Einbrüche, auch im Landkreis Reutlingen sowie in Tübingen, Stuttgart und Fellbach verantwortlich sein. Die Männer sollen dabei meist Fenster oder Balkon- und Terrassentüren der im Hochparterre gelegenen Wohnungen aufgebrochen und unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet haben. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Verdächtigen ebenso in Einfamilienhäuser oder andere Gebäude – auch in umliegenden Landkreisen – eingebrochen sind.

Wer sein Eigentum auf der Seite der Polizei entdeckt, kann sich per E-Mail an Esslingen.KD.K2.WED@polizei.bwl.de oder telefonisch unter der Nummer 0 70 71/972-20 70 melden.