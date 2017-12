Einbruch in Stuttgart Wohnungseinbrecher fliegt als Ladendieb auf

Von Wolf-Dieter Obst 14. Dezember 2017 - 09:38 Uhr

Ein Ladendieb will ein Poloshirt mitgehen lassen – und wird erwischt. Für die Polizei ist das kein Routinefall. Denn bei dem Verdächtigen dürfte es sich um einen reisenden Wohnungseinbrecher handeln.





Stuttgart - Wer in Wohnungen einbricht, sollte sich nicht beim Ladendiebstahl erwischen lassen. Diese Erkenntnis könnte aus einem Fall gewonnen werden, mit dem sich gerade die Stuttgarter Polizei beschäftigt. Auch ein 25-Jähriger dürfte zu dieser Erkenntnis gekommen sein. Der sitzt nun in Haft, weil bei ihm mehr als nur ein gestohlenes Poloshirt gefunden wurde. Zum Beispiel wertvolle Münzen – oder eine Uhr von einem Golfclub.

Der 25-Jährige, der vom Balkan eingereist und in einem Hotelapartment in Zuffenhausen eingemietet war, brauchte am Montag offenbar dringend ein Poloshirt, wollte dafür aber nichts bezahlen. Gegen 16.15 Uhr betrat er in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße in der Innenstadt eine Umkleidekabine mit einem Poloshirt – und kam ohne wieder heraus. Ein Ladendetektiv beobachtete die Szene und hielt ihn fest. Der Mann hatte das Shirt unter seiner Kleidung angezogen. Die Sicherungsetiketten waren entfernt.

Wie kommt der Reisende an die Uhr eines Golfclubs?

Der scheinbar alltägliche Fall eines Ladendiebstahls wurde für die Polizei jedoch schnell interessanter. Denn bei dem Tatverdächtigen und in seinem Zimmer fanden die Beamten Gegenstände, die für einen Reisenden eher ungewöhnlich sind: Auffällige Sammlermünzen und eine Uhr vom Golfclub Teck. „Es besteht der dringende Verdacht, dass die Gegenstände aus Wohnungseinbrüchen stammen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Der 25-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Womöglich gehört der Verdächtige zu einer Vielzahl von Einbrechern aus dem Balkan, die derzeit im Großraum Stuttgart unterwegs sind. Doch so weit sind die Ermittler noch nicht. Sie versuchen erst einmal die markanten Beutestücke zuzuordnen.

Die Uhr vom Golfclub Teck in Ohmden dürfte wohl einem Mitglied zu Hause gestohlen worden sein. Im Kreis Esslingen hatte es in der Vergangenheit mehrere Einbrüche in Golfclubs gegeben. Beim Golfclub Kirchheim-Wendlingen in Ötlingen etwa war Anfang Juli eingebrochen worden – damals konnten drei Tatverdächtige aus dem Kosovo im Alter von 30, 38 und 50 Jahren bei der Fahndung festgenommen werden.

Wo wurde ein Maria-Theresien-Taler gestohlen?

Auffällig ist auch ein Maria-Theresien-Taler, ein Sammelobjekt mit der österreichischen Kaiserin, von dem es 389 Millionen Stück geben soll. Die Inschrift auf der Vorder- und Rückseite der Münze lautet: „M. THERESIA. D. G. R. IMP. HU. BO. REG. // ARCHID. AVST. DUX. BURG. CO. TYR. 1780. X“ Die Buchstabenfolge ist die Abkürzung für „Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix, Hungariae Bohemiaeque Regina, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Comes Tyrolis. 1780“. Auf gut Deutsch: „Maria Theresia, von Gottes Gnaden Kaiserin der Römer, Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Österreich, Herzogin von Burgund, Gräfin von Tirol.“

Eine andere Münze zeigt dass Neue Schloss in Stuttgart, ist aus Kupfer. Eine goldene Münze mit einem Vogelnest als Motiv dürfte von ihrem Besitzer schnell erkannt werden – hoffen zumindest die Ermittler der Polizei. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 52 35 bei der zuständigen Dienststelle zu melden.