Einbruch in Gerlinger Bistro Fahndung mit Helikopter

Von Franziska Kleiner 18. Mai 2018 - 17:12 Uhr

Bei der Fahndung waren mehre Polizeistreifen im Einsatz. Foto: SDMG

Nach einem Einbruch in ein Bistro sucht die Polizei die Täter am Freitagfrüh auch aus der Luft.

Gerlingen - Wegen eines Einbruchs in ein Bistro in der Gerlinger Innenstadt sind am frühen Freitag mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.

Laut der Polizei hatten sich bisher unbekannte Täter kurz nach halb vier Zugang zu dem Gastrobetrieb in der Schulstraße verschafft. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um das an der Endhaltestelle der Stadtbahn gelegene Bistro handeln.

Flohen die Täter zu Fuß?

Um in den Innenraum zu gelangen, entfernten die Täter ein Sicherungsgitter und schlugen anschließend das dahinter liegende Fenster ein. Auf diese Weise verschafften sie sich Zutritt in den Küchenbereich des Bistros. Laut der Polizei lösten sie dabei vermutlich den Alarm aus. Das wiederum bewegte die unbekannten Täter ganz offensichtlich dazu, die Flucht zu ergreifen. Beute machten sie nicht.

Die Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte es anschließend. Die Täter trafen sie allerdings nicht mehr an. Diese hatten einen Sachschaden von insgesamt rund 800 Euro an dem Gebäude verursacht. Bei der Fahndung hatte die Polizei auch einen Hubschrauber eingesetzt. Der unterstützte die Polizisten am Boden bei der Suche nach den Tätern.

Hubschrauber sucht mit Wärmebildkamera

Der Hubschrauber erhöht nicht nur den Fahndungsdruck. Er hat auch eine Wärmebildkamera an Bord, mit der sich Menschen orten lassen – was besonders dann hilfreich ist, wenn nicht viele Personen unterwegs sind. Das ist entweder eben frühmorgens oder in abgelegenen Gebieten der Fall.

Der Hubschrauber ist am Flughafen Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen stationiert. Nachdem er die Polizei in Gerlingen eine halbe Stunde lang bei der Fahndung unterstützt hatte, beendete er seine Beteiligung beider Tätersuche.

Die Beamten des Gerlinger Polizeipostens suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Die Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Gerlingen zu melden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0 71 56/9 44 90 zu erreichen.