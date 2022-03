Einbrecher im „Terrazza“ in Stuttgart

1 Als Außengastronomie am Königsbau bekannt – nun wurde das „Terrazza“ von Einbrechern heimgesucht (Archivbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag das Bistro „Terrazza" im Stuttgarter Königsbau heimgesucht. Hier müssen Profis am Werk gewesen sein.















Die Tat ist offensichtlich von Tresorknacker-Profis verübt worden – und die Beute mit über 10 000 Euro üppig: Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag das Bistro „Terrazza“ im Königsbau heimgesucht. Dabei begnügten sie sich nicht mit mehreren Hundert Euro Wechselgeld aus Kasse und Schublade – die Täter flexten in Rififi-Manier einen 300 Kilo schweren Tresor auf, in dem sich Tageseinnahmen befunden hatten. Schon 2019 hatten Tresorknacker im Königsbau zugeschlagen.

Täter entfernen die Rauchmelder

Für Pächter Daniel Schmidt ein Schock – zumal die Täter offenbar sehr gezielt vorgegangen sind. „In den katakombenähnlichen Gängen muss man sich auskennen“, sagt er. Zuvor hatten die Täter eine Zugangstür brachial aufgebrochen. Der Betroffene und das Einbruchsdezernat der Kripo hoffen, dass die Tat nicht gänzlich unbemerkt geblieben ist – obwohl die Täter die Rauchmelder entfernt und die Fenster abgehängt hatten. Die Flexarbeiten sollten weder Feueralarm auslösen noch von außen gesehen werden. Weil Mitarbeiter im benachbarten Café gegen Mitternacht gingen und um 6 Uhr kamen, ohne etwas gehört zu haben, könnte in diesem Zeitraum die Tatzeit liegen. Hinweise an die Kriminalpolizei werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 erbeten.