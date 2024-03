1 Helmut Kotz ist am vergangenen Sonntag verstorben. Er wurde 86 Jahre alt. Foto: /privat

Der vielfach ausgezeichnete Stuttgarter Ehrenkreishandwerksmeister war auch Mitbegründer des Energieberatungszentrums.











Das Stuttgarter Handwerk trauert um seinen Ehrenkreishandwerksmeister Helmut Kotz. Er ist am vergangenen Sonntag im Alter von 86 Jahren verstorben. Seit 1972 war er in der Innung für Sanitär und Heizung Stuttgart aktiv. Von 1981 an bekleidete Helmut Kotz sechs Jahre lang das Amt des Obermeisters und wurde danach zum Ehrenobermeister der SHK-Innung Stuttgart-Böblingen ernannt. Zum Kreishandwerksmeister wurde Helmut Kotz 1985 gewählt, das Amt hatte er 18 Jahre inne. Danach wurde er zum Ehrenkreishandwerksmeister ernannt.