2 Rettungskräfte bringen den angeschossenen und verletzten slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico aus einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Banska Bystrica. Foto: Jan Kroslák/TASR/dpa

Regierungschef Fico will nach einer Sitzung mit Bürgern sprechen, da fallen Schüsse. Erst vor wenigen Tagen hatte der linkspopulistische Politiker vor drohenden Gewalttaten gewarnt.











Bratislava - Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte das Regierungsamt in Bratislava der Nachrichtenagentur TASR am Mittwoch. Der Rettungsdienst teilte mit, man habe den Regierungschef per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Banska Bystrica geflogen. Der Angreifer wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.