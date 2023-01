1 Darf man den Eiffelturm bei Nacht fotografieren? Foto: Kyle Wagaman / shutterstock.com

Haben Sie auch schon mal davon gehört, dass der Eiffelturm nachts nicht fotografiert werden darf? Was wirklich dahintersteckt, erfahren Sie im Artikel.















Der Eiffelturm ist wahrscheinlich eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten der Welt. Und trotzdem sollte man mit der Verwendung der Schnappschüsse vorsichtig sein.

Sind Fotos vom Eiffelturm bei Nacht illegal?

Die Antwort ist ja und nein. Man darf den Eiffelturm bei Nacht fotografieren und die Bilder für den Privatgebrauch verwenden. Will man sie aber öffentlich verbreiten oder kommerziell nutzen, muss man die Erlaubnis der Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) einholen. Die SETE ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Paris und Besitzer des Eiffelturms. Auf der Webseite der SETE finden sich klare Nutzungsregeln für das Fotografieren des Pariser Wahrzeichens.

Eiffelturm fotografieren bei Tag

Am Tage darf der Eiffelturm von jedermann fotografiert werden. Die so entstandenen Bilder sind nach Angaben der SETE gemeinfrei und können ohne deren Zustimmung nach Belieben verbreitet werden.

Eiffelturm fotografieren bei Nacht

Fotografiert man den Eiffelturm bei Nacht mit Beleuchtung, ist die Benutzung der Bilder auf den privaten Gebrauch beschränkt. Will man sie veröffentlichen, muss man dafür die Genehmigung der SETE einholen. Hierbei fallen Gebühren an, deren Höhe sich an der Art der Verwendung orientiert.

Warum diese seltsame Regel?

In Frankreich gibt es keine Straßenbildfreiheit wie zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, Gebäude, Denkmäler oder Kunstwerke, die urheberrechtlich geschützt sind, dürfen nicht ohne die Zustimmung des Urhebers fotografiert werden, selbst wenn diese öffentlich zugänglich sind. Zwar ist das Urheberrecht am Eiffelturm von Gustave Eiffel im Jahr 1993, also 70 Jahre nach seinem Tod, ausgelaufen. Doch im Jahr 1985 installierte der französische Lichtdesigner Pierre Bideau eine aufwendige Beleuchtung mit 20.000 einzelnen Lampen und etlichen Projektoren. Ohne die Beleuchtung ist der Eiffelturm „nur“ ein Denkmal, dessen Urheberrecht ausgelaufen ist. Bei Nacht ist er durch das Lichtspiel jedoch ein urheberrechtlich geschütztes Kunstwerk. Für die Verwendung von Bildern zu einem kommerziellen Zweck ist daher die Erlaubnis der SETE erforderlich.

Kann man die Bilder auf Instagram veröffentlichen?

Wer den Eiffelturm bei Nacht fotografiert und auf Instagram postet, macht das Bild damit für die Öffentlichkeit zugänglich, sofern das Profil öffentlich einsehbar ist. Im Prinzip verstößt das gegen das Urheberrecht der SETE. Da jedoch weltweit zig Millionen Menschen unwissentlich gegen das Fotorecht verstoßen, zeigt sich die SETE hier bisweilen milde. Sie bittet Hobbyfotografen, die keine ausdrückliche Genehmigung eingeholt haben, aber den Vermerk „Copyright Tour Eiffel – Illuminations Pierre Bideau“ zum Bild hinzuzufügen. Wer die Bilder dagegen für einen kommerziellen Zweck ohne die dafür notwendige Erlaubnis der SETE verwendet, muss mit Konsequenzen rechnen.