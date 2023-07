Ehrenamtliche in der Pandemie

1 Ernstfall: Im vergangenen Mai war die Feuerwehr in einer Gartenanlage in Kornwestheim im Einsatz. Foto: SDMG//Hemmann

Engagierte Helfer gibt es bei den Hilfsverbänden genug. Nur müssen sie auch bei der Stange gehalten werden.









Ludwigsburg - Was tun, wenn es brennt? Klar, die 112 wählen und bei der Feuerwehr anrufen. Aber kann die auch in Zeiten von Corona so helfen wie gewohnt? Oberbrandrat Ben Bockemühl, der Kommandant der Ludwigsburger Feuerwehr, kann beruhigen: „Dadurch, dass wir seit Jahren regelmäßig ausbilden, funktioniert es bei uns auch weiterhin.“ Die Grundtätigkeiten der Wehr seien komplett gesichert.