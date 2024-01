Ehemaliger Kaufhof-Anbau in Stuttgart: LBBW startet nach langer Wartezeit Vier-Giebel-Bauprojekt

Ehemaliger Kaufhof-Anbau in Stuttgart

1 Vier markante Giebel: Die neuen Wohn- und Geschäftshäuser ragen an der Ecke Eberhard-/Steinstraße hoch auf. Foto: LBBW Immobilien-Gruppe

Erst war der Bebauungsplan nicht fertig, dann musste die Immobilientochter der Bank ihre Pläne nachbessern. Wer hier mieten will, muss sich trotz Baustart weiter gedulden.











Nach langer Verzögerung will die Immobiliengruppe der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ihr Geschäfts- und Wohnhausprojekt Vier Giebel an der Eberhardstraße in der Stadtmitte starten. Die Baufreigabe sei inzwischen erteilt, der Generalunternehmer beauftragt, im ersten Quartal 2024 soll sich der Baukran drehen, das teilt die Bank mit.