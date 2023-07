1 Julian Reichelt hat vor Gericht eine Schlappe hinnehmen müssen. (Archivbild) Foto: imago images/Norbert Schmidt/Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Das Landgericht Frankfurt am Main urteilt, dass ein von Ex-„Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt verantworteter Blog bewusst verunglimpfend gehandelt hat, indem dort eine Transfrau aus Stuttgart als Mann bezeichnet wurde. Die Einzelheiten.









Ein vom ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt verantworteter Blog darf die Stuttgarter Journalistin und Aktivistin Janka Kluge einer Gerichtsentscheidung zufolge nicht als „biologischen Mann“ oder „Mann“ bezeichnen. Die Bezeichnung sei in ihrem Gesamtkontext bewusst verunglimpfend und persönlichkeitsrechtsverletzend, teilte das Landgericht Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Es wies damit Reichelts Widerspruch gegen eine einstweilige Verfügung ab.