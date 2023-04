Das Edeka-Team in Musberg grillt für den guten Zweck. Der Erlös ist für die kranke Tochter einer Kollegin.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Steffi ist 34 Jahre alt und leidet seit 2016 an einer schweren Epilepsie. In den vergangenen Jahren ist die Krankheit immer schlimmer geworden. Inzwischen ist die junge Frau ein Pflegefall. Die vielen unterschiedlichen Tabletten, welche die Ärzte ihr verschrieben haben, wirkten nach kurzer Zeit nicht mehr oder mussten wegen schwerer Nebenwirkungen abgesetzt werden. Zudem musste Steffi mehrere EEG-Video-Monitorings über sich ergehen lassen. Bei einem wurden ihr neun Elektroden für zehn Tage tief ins Gehirn eingepflanzt. Das Ergebnis war niederschmetternd: Die Mediziner kamen zu dem Schluss, dass eine Resektion der betroffenen Hirnareale nicht möglich ist, weil der Eingriff zu gefährlich wäre.

In der Schweiz gibt es eine Spezialklinik, in der man Steffi mit einem Tiefenhirnsimulator vielleicht helfen könnte. Das Ziel ist es, dass sich die Zahl und die Stärke der epileptischen Anfälle verringern. Die Erfolgsaussichten liegen zwischen 50 und 70 Prozent. In Deutschland gibt es dieses Verfahren jedoch noch nicht, und es wird daher von den Krankenkassen auch nicht finanziell unterstützt. Steffis Familie muss die Summe von etwa 40 000 Euro allein aufbringen – das kann sie aber nicht.

Die kranke Steffi muss rund um die Uhr gepflegt werden

Das Team der Edeka-Filiale in Musberg will helfen. „Steffi ist die Tochter von einer unserer Mitarbeiterinnen. Sie selbst hat auch schon bei uns im Markt gearbeitet“, sagt Katharina Jäger. Sie führt zusammen mit ihrem Mann die Edeka-Filialen in Musberg, Degerloch, Plieningen, Asemwald und am Flughafen und ergänzt: „Steffi kann das Haus nicht mehr verlassen und wird von ihrer Mutter rund um die Uhr gepflegt. Dadurch kann ihre Mutter auch nicht mehr am Berufsleben teilnehmen.“

Unsere Empfehlung für Sie Spendenaktion aus Spiegelberg Horror-Autorenpaar braucht Hilfe Alfred Berger aus Spiegelberg ist in seinem Leben immer wieder selbst auf die Beine gekommen. Nun bittet der Schauspieler und Autor im Internet um Unterstützung.

Schon seit einiger Zeit hat die Belegschaft des Ladens in Musberg Spendendosen aufgestellt. „Da ist auch schon einiges zusammengekommen. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Die Schweizer Spezialklinik ist Steffis letzte Chance“, sagt Katharina Jäger.

Damit noch mehr Geld zusammenkommt, hat das Musberger Edeka-Team die Aktion „Spendenrote“ ins Leben gerufen. An diesem Samstag, 22. April, grillen sie von 10 Uhr an vor dem Laden an der Filderstraße 800 Rote Würste. Gesponsert werden diese samt Brötchen von der Familie Jäger. Die Würste gibt es gegen eine Spende, jeder kann selbst entscheiden, wie viel er geben will. Der komplette Erlös geht an die Kollegin und ihre erkrankte Tochter.