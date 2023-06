Epilepsie-Selbsthilfegruppe in Ludwigsburg

1 Brigitte Lorch ist auch Ärztin geworden, weil sie wissen wollte, was bei ihr „anders tickt“. Foto: Jürgen Bach

Brigitte Lorch aus Ludwigsburg ist Epileptikerin und Medizinerin, also Betroffene und Expertin zugleich. Als solche hat sie gelernt: nicht jede Krankheit ist vollständig heilbar. Mut machen will sie trotzdem.









Jemand liegt am Boden, krampft, hat Schaum vor dem Mund: Dieses Bild haben viele im Kopf, wenn sie an Epilepsie denken. Dabei sehen die meisten Anfälle weit weniger spektakulär aus. Bei Brigitte Lorch ist es auch so. Hat sie einen Anfall, nehmen ihn Außenstehende vielleicht gar nicht wahr. Die Frau aus Ludwigsburg wirkt dann abwesend, manchmal auch orientierungslos, als passe sie nicht richtig auf.