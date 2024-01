Ecuador: Bewaffnete stürmen TV-Studio während Live-Übertragung

1 Ecuadorianische Polizisten beziehen Stellung vor dem Gebäude des ecuadorianischen Fernsehsenders TC, nachdem Unbekannte in das Studio des staatlichen Fernsehsenders eingedrungen waren. Foto: AFP/GERARDO MENOSCAL

In Ecuador sind Bewaffnete während einer Live-Übertragung in die Räumlichkeiten eines Fernsehsenders eingedrungen. Mehrere Journalisten und Mitarbeiter wurden von einer Gruppe von Kriminellen mit Maschinengewehren und Sprengstoff bedroht und als Geiseln genommen, wie am Dienstag auf Fernsehbildern zu sehen war. „Wir sind auf Sendung, damit sie wissen, dass man nicht mit der Mafia spielt“, sagte ein Mann in die Kamera. In den Aufnahmen waren außerdem Schüsse und Schreie von Menschen zu hören. Es handelte sich um den staatlichen Fernsehsender TC Televisión in der Hafenstadt Guayaquil.